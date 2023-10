Basket Serie A, top e flop 1a giornata: Napoli da 10, 9 a Grazulis. Tortona malissimo

Hanno vinto Milano, Bologna, Venezia, Trento e Brescia. Solo Sassari ha perso malamente, asfaltata dalla vera rivelazione del debutto: GeVi in vetrina con Grazulis e Shengelia.

02-10-2023 15:38

Meglio prendere le cose con le pinze: la prima giornata è sempre un’incognita, specialmente se posta in calendario a così breve distanza dagli ultimi impegni delle nazionali. Insomma, una sorta di giornata “pazzerella”, dove i veri valori risultano un po’ distorti e discordanti e dove c’è soltanto da fare attenzione a non prendere fischi per fiaschi.

Tutto sommato però la prima giornata della stagione 2023-24 non è che poi abbia detto chissà quale verità “differente” alle abitudini: hanno vinto Milano e Bologna, hanno vinto Venezia, Trento e Brescia, semmai è solo Sassari ad aver perso malamente, letteralmente asfaltata da quella che s’è rivelata essere la vera rivelazione del debutto.

GeVi sorpresa di stagione?

Che Napoli potesse sbancare il Palaserradimigni non era del tutto contemplato, e sicuramente non lo era nelle proporzioni che ha assunto il risultato (111-90). La classica eccezione che conferma la regola ma che in qualche modo dice che la grande incognita della nuova annata (appunto la GeVi) forse forse ha trovato la quadra più in fretta di tante altre.

I top della prima giornata

GEVI NAPOLI 10: Igor Milicic chi? Se lo sono chiesti in tantissimi in estate, consapevoli forse che un po’ più di conoscenza dell’universo cestistico continentale non avrebbe fatto male per evitare il tono di esclamazione. Igor Milicic da ieri è il primo coach straniero ad aver debuttato nella LBA vincendo in trasferta e segnando ben 111 punti, peraltro in casa della squadra (Sassari) solitamente accreditata come quella con l’attacco più prolifico. L’impresa di Napoli in casa del Banco di Sardegna è stata totalizzante: sei uomini in doppia cifra, con Sokolowski e Zubcic oltre quota 20, Ennis e Pullen ispiratissimi nel mettere in ritmo i compagni, percentuali dall’arco oltre il 50% (64% dal campo), una facilità d’esecuzione che a tratti è sembrata propria di una squadra che gioca assieme da una vita. E invece questa versione di Napoli è totalmente inedita, un cantiere che pure ha cominciato già a pagare dividendi. Se sarà solo un fuoco fatuo è presto per dirlo, ma l’inizio è stato da urlo.

I flop della prima giornata