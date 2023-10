Basket Eurolega Fenerbahce-Milano, Olimpia nella tana dei turchi coi soliti infortuni

Eurolega, Olimpia alla prova Fenerbahce. Ettore Messina fa i conti con i forfait di Maodo Lo e Billy Baron. Kyle Hines entra nella storia del basket europeo

06-10-2023 16:28

L’hanno definita la “stagione della redenzione”, perché in Europa lo scorso anno Milano ha mancato l’appuntamento con la post season, e numeri alla mano (pardon, roster alla mano) era qualcosa che difficilmente si sarebbe potuto ipotizzare. Figurarsi adesso che è arrivato Nikola Mirotic (e con lui Maodo Lo e Alex Poythress) a rinforzare un gruppo che pure da subito deve fare i conti con problemi diffusi, a cominciare dagli infortuni che obbligheranno Ettore Messina al primo slalom della stagione.

A Istanbul, nella tana del Fenerbahce, troppi convenevoli è meglio lasciarli da parte: partenza subito in salita, di quelle che, se proprio non fanno tremare i polsi, quantomeno inducono a un po’ di cautela. Di più: l’Olimpia sa che partire bene è fondamentale, anche perché il calendario delle prime giornate di Eurolega non è stato troppo tenere con i meneghini. E lasciare troppi punti per strada in un torneo così equilibrato e complicato potrebbe rivelarsi dannatamente sbagliato.

Occhio ai rimbalzi

Messina sa perfettamente che in casa del Fener servirà una Milano perfetta sotto ogni aspetto per evitare di cominciare col piede sbagliato:

Loro sono una delle squadre più forti del panorama europeo e ci renderanno la vita difficile. Come se ne può venir fuori? Intanto vincendo la lotta a rimbalzo, che secondo me sarà la più importante di tutte. Poi cercando di comunicare bene in difesa, perché loro la sanno attaccare anche quando è schierata.

Nick Melli, grande ex della gara (l’ultimo rimasto dopo l’addio di Datome), se possibile va anche oltre:

Conosco bene l’ambiente che troveremo, avendoci giocato due anni, e so quanto può rappresentare un fattore anche ad alto livello. È una gara tosta, di quelle dove dovremo cercare di restare attaccati per tutti i 40’ senza concederci pause.

Partita speciale per Kyle Hines, che raggiungerà le 392 presenze in Eurolega, record all time condiviso con Paulius Jankunas, ex stella lituana dello Zalgiris, che ha appeso le scarpe al chiodo un anno fa e che oggi è il general manager della formazione di Kaunas, reduce dal successo in volata sulla Virtus nella gara disputata giovedì sera. Hines che toccherà quota 111 gare europee con l’Olimpia, dietro soltanto a Tarczewski, Melli e Micov.

Assenze pesanti

L’Olimpia ha lasciato a casa sia Maodo Lo che Billy Baron, per il quale in mattinata sono arrivate brutte notizie: il gomito al quale è stato già operato a giugno necessita di un altro intervento di pulizia prima di poter tornare a funzionare a dovere. Con Baron fuori per almeno altri due mesi non è escluso che Milano torni sul mercato, dal momento che sugli esterni la coperta è un po’ corta. Maodo Lo invece ne avrà ancora per 3-4 settimane, ma quella era storia nota da tempo.

Messina di fatto si porta dietro un solo vero dubbio nella lista dei 12 da consegnare agli arbitri un’ora prima della gara: chi portare tra Flaccadori e Bortolani, due che si sono messi comunque in luce nelle prime due uscite stagionali in Supercoppa (ko con la Virtus) e in Serie A (vittoria su Treviso).

Per il resto, scelte fatte: Poythress, Hines e Kamagate andranno a comporre il trio di centri che dovrà vedersela contro gli ostici Santi e Papagiannis, Shields, Tonut e Ricci riempiranno gli spot di ala piccola, Pangos e Hall quelle di guardia e Melli, Voigtmann e Mirotic quelle di ala grande.

Itoudis, tecnico del Fener, non avrà a disposizione il play titolare Raul Neto (ex Wizards e Cavs), infortunato fino a metà novembre, al cui posto ha fatto richiamare in fretta e furia Nick Calathes che pure potrebbe anche sedere in tribuna. Wilbekin e Guduric sono gli spauracchi da temere, ma occhio anche al talentuoso Motley, rivelazione della passata stagione con la maglia gialloblù. Palla a due alle 19,45, diretta su Sky Sport e Dazn.

Le altre gare

Altre tre gare nella seconda notte europea di stagione. Derby per cuori forti ad Atene, dove il Panathinaikos riceve l’Olympiakos in una sfida destinata a incendiare (solo in senso figurato, si spera) i cuori di migliaia di appassionati: lo “scippo” estivo operato dal Pana, che ha sottratto ai cugini Kostas Sloukas (a peso d’oro, va detto…), è la pietra miliare sulla quale costruire il nuovo corso dei verdi, che hanno altre frecce importanti al loro arco (Vildoza, Papapetrou e Lessort, ma anche l’ex Olimpia Jerian Grant), tra tutte quel Juancho Hernangomez pronto a sfidare il fratello Willy, di stanza a Barcellona. L’Olympiakos è reduce da due finali, entrambe perse (contro Efes e Real), ma rimane una squadra da corsa: salutati Sloukas e Vezenkov (finito ai Kings in NBA), il futuro passa dalle mani di Walkup, Williams-Goss e Milutinovic.

Valencia e Monaco è sfida tra outsider: spagnoli giovane e rinnovati, con Lopz-Arostegui, Puerto e Pradilla a guidare il nuovo corso iberico nel probabile ultimo anno ad alti livelli di Victor Claver (e ci sono anche Ojeleye, soffiato alla Virtus, e Davies, ex Olimpia), mentre i monegaschi col colpo Kemba Walker in arrivo dall’NBA hanno mandato altri segnali bellicosi alla concorrenza, anche perchp Mike James è rimasto ed è arrivato anche Motjejunas.

Infine, Baskonia-Real: i campioni in carica hanno cambiato pelle, salutando tanti pezzi da novanta ma scoprendone altri (è il caso di Ismaila Diagne, debuttante boom in Liga Endesa contro il Barcellona) e riportando alla casa blanca Facundo Campazzo, dove sono rimasti Musa, Hezonja, Rodriguez, Llull, Fernandez, Tavares, Poirier e Yabusele. I baschi hanno salutato Darius Thompson, ma sono rimasti Howard e Marinkovic ed è arrivato Nico Mannion, oltre a Chima Moneke.