Basket, Ramagli non si nasconde: "Non possiamo sbagliare"

Gli scaligeri sono attesi domenica dalla sfida con Scafati.

21-04-2023 11:18

“Non possiamo sbagliare e lo sappiamo. Avremo dalla nostra parte la gente. Io non sono uno da chiamata alle armi dei tifosi. Ma nell’ultima vinta in trasferta erano con noi in 200 e ci hanno dato forza. Siamo vicini al sold out. Ce ne daranno ancora di più contro una squadra che ha una rosa che non è da zona salvezza”, queste le parole di Ramagli, coach di Verona, al Corriere dello Sport in vista del match di domenica, tra le mura amiche, contro Scafati.

Quando mancano tre turni alla conclusione della regular season, la Tezenis Verona è al terz’ultimo posto, in compagnia della Gevi Napoli, a quota 18 punti, due in più della penalizzata Varese: “Abbiamo un finale di stagione da vivere tutto d’un fiatoe sappiamo di dover limitare al massimo gli errori”, la chiosa dello stesso coach Ramagli.