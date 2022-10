Basket, Recalcati racconta la Serie A al via

01-10-2022 19:47

Charlie Recalcati, attuale vice di Gianmarco Pozzetto in Nazionale, sa come si gioca in Serie A e soprattutto come si vince, avendo centrato il tricolore alla guida di Bologna (sponda fortitudina), Siena e Varese, e per questo la sua ‘lettura’ del campionato che parte è foriera di verità: “Olimpia e Virtus sono le favorite naturali, ma non hanno ampliato il divario sulle rivali e devono gestire il dispendio dell’Eurolega. Milano ha cambiato del tutto la regia, il suo colpo è Voigtmann, un lungo moderno che si completa con Melli, Bologna ha invece confermato Hackett e Shengelia e ora ha una squadra più profonda” spiega alla Gazzetta dello Sport “Mi piace Venezia, il suo valore aggiunto è De Raffaele, che la guida per l’ottava stagione: per me è davanti a Tortona, Sassari e Brescia“.

La chiosa è spesa per la ‘sua’ Varese: “Sottolineo la programmazione di 5 anni impostata da Scola con un sistema più americano di valutazione dei giocatori e con un metodo di lavoro che prevede un allenatore associato come Galbiati al fianco di coach Brase: può essere la strada verso il futuro”.