Basket, Scariolo nel mirino di Toronto Raptors e Real Madrid

La trattativa con la Virtus Bologna è in una fase di stallo, nonostante la proposta già pervenuta dalla società emiliana

06-05-2023 12:32

Dove allenerà l’anno prossimo Sergio Scariolo? I rumors sono tanti. La Virtus Bologna ha presentato la proposta per tenere il coach, ossia maggiore importanza nelle scelte di mercato – un ruolo da manager, dunque – e nella scelta del roster per l’anno prossimo che parteciperà ancora all’Eurolega grazie alla wild card. Sullo sfondo ci sono i Toronto Raptors, squadra di Nba, e anche il Real Madrid. In entrambi i club, Scariolo è già stato: in Canada al fianco di Nurse, vincendo l’anello nel 2019. Quel Nurse che, dopo dieci anni, si è già diviso dai Raptors.