Basket, Simone Fontecchio: "In Italia poche chances per i giovani"

Ottimo Pre Olimpico ed ottima Kermesse a 5 cerchi per Simone Fontecchio, che con l’Italia è stato protagonista di un’estate davvero stupenda. Dopo una settimana ormai dalla conclusione del Giochi, Fontecchio torna a parlare dalla prestazione degli azzurri e anche sulle possibilità in Italia dei giovani giocatori:

“Io ho giocato bene, questo è indubbio. Ma la nostra forza è sempre stato il gruppo. I veterani, dal Gallo a Melli fino a Polonara, sono stati decisivi nel fare da collante in una rosa in cui chiunque entrasse, per 30 secondi o per 30 minuti, dava l’anima. Nessuno aveva pretese, nessuno pensava a se stesso. In Italia ci sono poche opportunità per i giovani. Specie se hai l’ambizione di giocare l’Eurolega e in Italia c’è una squadra sola che la fa”.

OMNISPORT | 16-08-2021 16:24