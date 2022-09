Basket, the day after parla Pozzecco: "Abbiamo scosso il mondo"

12-09-2022 11:29

L’Italbasket l’ha rifatto di nuovo, battendo ancora la Serbia dopo aver eliminato la squadra di Jokic anche dalla qualificazione a Tokyo 2020. Espulso, ma orgoglioso dei suoi ragazzi coach Gianmarco Pozzecco.

Protagonista nel post partita quando nel tunnel ha abbracciato Giannis Antetokounmpo, che si preparava al match contro la Repubblica Ceca.

Poz non ha potuto che esaltare il gruppo azzurro: «Non erano 12 giocatori, ma 12 leoni e hanno scosso il mondo. Giannis? È una persona gentile: l’ho abbracciato e baciato. È davvero un ragazzo super gentile»

Poi, sull’espulsione: «Li amo. Quando sono uscito, stavo piangendo. Sono andato a piangere sulla spalla di Sasa Danilovic (ora presidente della federazione serba). Non gliel’ho detto. Poi ho detto ai giocatori: “Non preoccupatevi. Anche in panchina si combatte ed è quello che mi piace”. Non volevo che si preoccupassero. A mio giudizio una delle partite più belle della storia della Nazionale, giocata con grande cuore da tutti i ragazzi. Abbiamo stupito tutti con una prestazione di assoluto livello contro una squadra fortissima, la Serbia, che le ha provate tutte per vincere. Facile citare la partita incredibile di Marco Spissu, ma vanno menzionati tutti i ragazzi, nessuno escluso. Abbiamo un cuore grande, un pizzico di follia e tanta compattezza. Forse siamo una squadra che nessuno vuole affrontare. Una serata che ricorderemo a lungo”.