Bastianini: "Primo podio a Misano speciale, forse potevo vincere"

A Misano trionfa Bagnaia con la Ducati, davanti a Quartararo e a uno strepitoso Bastianini. Il pilota di Rimini è salito sul podio dopo una prestazione fenomenale con tanti sorpassi.

Al termine della gara, Bastianini ha dichiarato: “Non so se potevo lottare per la vittoria, era possibile con questa moto. Ha grande potenziale, comunque sono qui e sono contento. Era difficile trovare il podio, ho lottato. Ho spinto dopo aver superato Miller, ma quando ho visto i primi due là davanti non sono riuscito ad attaccarli. Fare il primo podio a Misano è speciale”.

OMNISPORT | 19-09-2021 15:03