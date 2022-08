Bautista: "In questo momento la SBK è meglio della MotoGp"

29-08-2022 14:26

Incerto e combattuto, esaltante e spettacolare come non mai. Questo è il campionato del mondo di Superbike che, con tre piloti in vetta alla classifica, separati tra di loro da 38 punti, è senza dubbio il più combattuto degli ultimi anni.

Alvaro Bautista, Jonathan Rea, Toprak Razgatliouglu stanno impreziosendo un campionato spettacolare, dando vita, a duelli in pista fatti di sorpassie controsorpassi, frenate al limite, staccate impossibili che esaltano i tanti tifosi sulle tribune.

Contemporaneamente forse la Motogp non sta attraversando il suo periodo più bello, complice forse l’addio di Valentino Rossi e la momentanea assenza, molto pesante, di Marc marquez in recupero dopo l’ultimo intervento al braccio.

Alvaro Bautista, leader della classifica piloti della SBK ha voluto dire la sua su questo momento di puro spettacolo offerto in pista.

“Per i tifosi il campionato SBK è molto meglio di quello Motogp. In questo momento della stagione le gare sono molto più spettacolari, le moto sono portate al limite per cercare sorpassi impossibili. E poi la SBK è più interessante per gli spettatori che accedono alla pista: c’è il Paddock Show e la festa del podio dove i piloti festeggiano con i tifosi.”