Bayern, Kimmich ancora in quarantena: entrato in contatto con un positivo

19-11-2021 16:46

Non c’è pace per Joshua Kimmich : dopo aver saltato le sfide contro Liechtenstein e Armenia con la sua Germania a causa della quarantena obbligatoria per aver avuto dei contatti col compagno di squadra e connazionale Niklas Süle (positivo al Covid-19), non potrà scendere in campo nemmeno nelle prossime due sfide del Bayern Monaco .

Il centrocampista tedesco è rientrato nuovamente in quarantena in qualità di contatto non vaccinato di una persona positiva, una scelta “puramente precauzionale” come dichiarato dal tecnico Julian Nagelsmann in conferenza stampa.

Oltre alla sfida con l’ Augsburg di stasera, Kimmich non sarà a disposizione di Nagelsmann nemmeno per la trasferta europea di Kiev contro la Dinamo di martedì sera.

Una notizia che segue quella relativa al divieto imposto da una legge bavarese agli hotel di ospitare persone non vaccinate, come Kimmich appunto: a tal proposito, il Governo Federale teutonico potrebbe rendere obbligatorio il vaccino per tutti gli atleti professionisti.

Il Bayern in totale conta attualmente due positivi: oltre a Süle c’è anche il 21enne terzino Josip Stanisic .

