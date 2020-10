Bayern Monaco, colpo a sorpresa dal Psg

Ancora una big d’Europa per Eric Maxim Choupo-Moting, che dopo aver vestito la maglia del Psg per due anni torna in Bundesliga. Ufficiale il trasferimento al Bayern Monaco fino al 2021.

Questo il comunicato del club bavarese, che conferma la chiusura dell’operazione. L’attaccante era svincolato dopo l’esperienza al Psg: “Il Bayern Monaco ha ingaggiato Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaccante 31enne, che ha giocato con il Paris Saint-Germain l’ultima stagione arrivando in finale di Champions League, è stato ingaggiato fino al 30 giugno 2021”.

Prosegue dunque l’incredibile ascesa del giocatore nativo di Amburgo, cresciuto calcisticamente in Germania fino al 2017 per poi trasferirsi prima in Inghilterra allo Stoke City e poi in Francia al PSG. Ora l’ultimo passo a 31 anni per vestire la casacca dei campioni d’Europa alle spalle di ‘sua maestà’ Lewandowski.

Non è l’unico acquisto di giornata per i bavaresi, che accolgono anche Bouna Sarr. Il terzino destro classe 1992 arriva dal Marsiglia a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2024.



OMNISPORT | 05-10-2020 23:26