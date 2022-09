Bayern Monaco, Kahn "Non siamo soddisfatti, ma Nagelsmann non è in discussione"

19-09-2022 14:35

Oliver Kahn, storico portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ora Amministratore delegaro del club bavarese, ha parlato a Sky Sport Germania dopo una serie di risultati negativi (tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giornate) ma per il momento il tecnico Julian Nagelsmann non è in discussione: “Non stiamo parlando con nessun allenatore, abbiamo fiducia in Nagelsmann. Ovviamente non siamo soddisfatti e siamo tutti di cattivo umore. Pensiamo solo alla prossima gara con il Bayer Leverkusen”, le parole del CEO.