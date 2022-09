Bayern Monaco, Muller: "Con l'Inter decisiva per entrambi"

04-09-2022 17:04

Questo mercoledì l’Inter esordierà in Champions League contro il Bayern Monaco, a San Siro. Partita molto difficile dopo la sconfitta nel derby di ieri, ma anche a Monaco la tensione è altissima.

Lo dimostra bene Thomas Muller che, a DAZN Germania, parla così della gara coi nerazzurri:

“Ho giocato ogni tanto a San Siro. Non è lo stadio più moderno, ma è sempre impattante per la sua immensa storia. Mi auguro un risultato positivo, questo è sicuro. È una gara davvero importante e decisiva per entrambe le squadre. In una fase a gironi come quella di quest’anno, la prima gara è certamente davvero importante per la fiducia e per il iniziare bene la competizione”.