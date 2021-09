Bayern Monaco, Nagelsmann: "Il Barca non è più debole senza Messi"

Il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann, 34 anni, ha commentato in conferenza stampa la partita che attende i bavaresi in Champions League, dove se la vedranno la Camp Nou contro il Barcellona. Sfida a suo modo storica, dato che tra le file dei catalani non ci sarà Leo Messi per la prima volta dal 2004. Proprio su questo si soffermano le parole dell’allenatore:

“Certamente non hanno più l’imprevedibilità di un giocatore come lui, ma il Barcellona ha anche altri giocatori che ricoprono un ruolo molto importante, come ad esempio Frenke de Jong e Pedri. Siamo pronti a tutto e non sono del parere che siano molto peggiorati”.

OMNISPORT | 13-09-2021 15:54