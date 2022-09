Bayern, Tuchel pronto a dimezzarsi lo stipendio

24-09-2022 20:11

Thomas Tuchel vuole tornare subito in panchina dopo l’esonero da allenatore del Chelsea. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano Bild, il tecnico tedesco accetterebbe di corsa di tornare in Bundesliga per sedersi sulla panchina del Bayern Monaco, che vede attualmente un Nagelsmann pericolante dopo l’avvio di campionato negativo dei bavaresi.

Secondo il quotidiano tedesco, Tuchel per allenare i campioni di Germania sarebbe pronto anche a dimezzarsi lo stipendio: nei Blues guadagnava una cifra vicina ai 16 milioni di euro, ma è pronto a scendere a 8 per mettersi alla guida della squadra più blasonata della Bundesliga.