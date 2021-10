Beach Volley, Nicolai-Lupo si separano dopo 11 anni

Le World Tour Finals di Cagliari verrano ricordate come l’ultima volta di Daniele Lupo e Paolo Nicolai in coppia. I due vice-campioni olimpici di Rio 2016 hanno giocato la loro ultima gara insieme dopo undici anni, terminando al quarto posto il torneo.

“Sono dispiaciuto soprattutto per come si è concluso il primo set, abbiamo fatto una bella rimonta che purtroppo non si è conclusa come volevamo. Sapevamo che ogni partita sarebbe stata durissima, qui a Cagliari ci sono le migliori coppie al mondo. Sono comunque orgoglioso di come siamo stati in campo in tutta la manifestazione. Le Finals di quest’anno hanno offerto match entusiasmanti. Certo – ha detto Paolo Nicolai – c’è un po’ di rammarico per l’assenza del pubblico ma sappiamo cosa abbiamo passato negli ultimi due anni. Mi auguro che dalla prossima stagione potremo avere sempre accanto a noi il pubblico e farli divertire dal vivo”.

Daniele Lupo non ha rimpianti per questi 11 anni passati accanto a Nicolai: “La stagione appena conclusa è stata molto bella come le altre giocate negli ultimi anni. In tutte le manifestazioni in cui abbiamo partecipato quest’anno siamo sempre stati competitivi, poi, sfortuna e bravura degli avversari non ti permettono di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Abbiamo lavorato con passione e tanta professionalità e non abbiamo nulla da recriminarci”.

OMNISPORT | 11-10-2021 19:39