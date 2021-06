Beach volley, nuova stagione al via con il super pallone Wilson

La stagione del Beach Volley italiano sta per entrare nel vivo e il marchio Wilson è stato scelto da Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) come Fornitore Ufficiale (dal 7 giugno 2021) di palloni per il Campionato Italiano di Beach Volley e Serie Nazionale Beach Volley.

Il calendario del 28° Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley

I palloni della grande “W” coloreranno la lunga estate che vede in calendario un percorso intenso, dal 7 giugno al 5 settembre, a partire dalle tre tappe della 28° edizione del Campionato Italiano Assoluto

Bellaria Igea Marina (RN) dal 16 al 18 luglio, (Coppa Italia)

(RN) dal 16 al 18 luglio, (Coppa Italia) Palinuro (SA) dal 19 al 21 agosto (Campionato Italiano)

(SA) dal 19 al 21 agosto (Campionato Italiano) Caorle (VE) dal 3 al 5 settembre (Finali Scudetto)

Le semifinali e finali delle tre tappe del Campionato Italiano Assoluto si disputeranno il 18 luglio a Bellaria Igea Marina (RN), il 21 agosto a Palinuro (SA) e il 5 settembre a Caorle (VE).

La grande novità del Beach Volley: il pallone Optx Wilson

Il pallone che accompagnerà l’evento sarà l’Optx Avp Game Ball, scelto già da altri campionati Europei: Optx Avp Game Ball è l’evoluzione tecnica di un pallone che deve avere tra le sue caratteristiche peculiari la massima visibilità in quanto il Beach Volley è nella sua principale espressione uno sport outdoor e quindi esposto a condizioni climatiche e di visibilità in continuo cambiamento e costantemente diverse.

Grazie alla combinazione di materiali di primo livello e di una grafica studiata appositamente per queste esigenze Wilson è riuscita a realizzare un pallone che possa permettere agli atleti, di ogni livello, di esprimere al meglio il loro potenziale sul campo. E anche per questo motivo Fipav, nel suo nuovo look per il Campionati Italiano ha deciso di attuare questa collaborazione con Wilson.

Optx Avp Game Ball consente infatti un controllo migliore del pallone, i suoi colori vivaci e la grafica Optic Flow consentono di seguire più facilmente la sua traiettoria negli ambienti dinamici ed eterogenei del beach volley. VST™ utilizza, infatti, una precisa varianza dei colori che consente un’eccezionale percezione della rotazione, consentendo di intuire la traiettoria del pallone per reagire prontamente. Optx Avp Game Ball è stato concepito appositamente per le partite in spiaggia e per i giocatori, reinventando l’aspetto del pallone da beach volley con una struttura che ottimizza la sensibilità del giocatore.

Così Eugenio Ceravolo (Key Account Manager Wilson Team Sports Italy):

“Abbiamo fortemente voluto questo accordo per sancire in modo ancora più netto e forte come Wilson voglia diventare in Italia ed in Europa un punto di riferimento nel mondo del Beach Volley. Il lungo legame con l’AVP ha dato modo all’azienda americana di sviluppare e migliorare negli anni un pallone che oggi rappresenta un’eccellenza sul mercato. L’accordo con Fipav è nato in questi mesi grazie ad un intento comune: quello di dare ancora più importanza e visibilità a un movimento, quello del Beach Volley, tra i più in crescita nel mondo dello sport. Ci auguriamo di dare un contributo forte e netto alla causa della Federazione e di poter insieme fare un lungo percorso che possa portare allo sviluppo e alla crescita di un Campionato e di un mercato sempre più performanti. Il nostro altro grande obiettivo è quello di aiutare la crescita di nuovi talenti in questo sport e per questo motivo saremo sempre più attivi sul mercato e sempre più vicini ai Beachers, con prodotti, iniziative e collaborazioni che possano aiutare ancora di più la crescita di questo splendido sport. Un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti e a tutte le società che parteciperanno al Campionato Italiano e alle Serie Nazionali. Ci vediamo sulla sabbia delle spiagge e dei palazzetti Indoor”.

VIRGILIO SPORT | 08-06-2021 10:33