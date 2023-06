Beach Volley, ora si fa sul serio. Presentata la stagione azzurra

A presentare le competizioni il numero uno della Fipav, Manfredi

È stata presentata oggi, mercoledì 14 giugno, a Roma la stagione del beach volley italiano. Presenti il Presidente federale Giuseppe Manfredi e Fabio Galli, coordinatore dell’attività territoriale FIPAV.

Tanti gli argomenti trattati durante l’incontro: si è parlato ovviamente delle varie tappe del Campionato Italiano Assoluto e di quelle giovanili, del Campionato Italiano per Società conclusosi a fine maggio e dello stato di salute di tutto il movimento del beach volley. Lo spazio è stato dedicato anche ai vari eventi Futures in programma in Italia e a tutta l’attività internazionale, con un occhio di riguardo verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il Presidente Fipav Manfredi ha spiegato: “Quest’anno il campionato italiano di beach volley ha raggiunto un bel traguardo, quella che ci apprestiamo a vivere è infatti la trentesima edizione del circuito tricolore. Ogni anno cerchiamo di aggiungere sempre qualcosa in termini di investimenti e nuove idee per rendere il campionato italiano più bello e interessante. La Federazione Italiana Pallavolo infatti crede fortemente in questa disciplina e lo dimostra che il consiglio federale ha stanziato 100.000 euro in favore delle società sportive, impegnate a promuovere l’attività giovanile di beach volley. Investiamo tantissimo anche nelle squadre nazionali, perché chiaramente la preparazione olimpica è per noi prioritaria. Tante risorse poi le stiamo destinando alla preparazione delle coppie più giovani che sono nell’orbita delle nostre squadre nazionali. Colgo questa occasione per ringraziare Marta Menegatti e Paolo Nicolai per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo per il beach volley italiano, rappresentano sicuramente un esempio positivo per le nuove generazioni. Stiamo continuando a lavorare alla crescita tecnica di alcuni talenti in coppia con atleti più esperti. Questo mix sta iniziando a portare anche risultati molto incoraggianti, che ci fanno ben sperare per il prossimo futuro. Pochi giorni fa abbiamo visto trionfare due coppie italiane nel torneo Future di Lecce e questo vuol dire che siamo sulla strada giusta, infatti anche la scelta di riproporre in Italia ben 4 tornei del Beach Pro Tour nel 2023 è finalizzata alla crescita dei nostri giovani atleti. Voglio ringraziare tutti i nostri partner per il loro supporto. Quest’anno abbiamo confermato tante sponsorizzazioni e questo vuol dire che il prodotto beach volley è interessante per le aziende. Un ringraziamento speciale va a Ismea e Fonzies, due nuovi sponsor che si sono uniti in questa stagione alla nostra famiglia e a cui è piaciuto il nostro modo di proporre questa disciplina”.

È intervenuta anche Marta Menegatti, azzurra di punta del beach: “Ho vinto il mio primo scudetto nel 2009 e da allora tante cose sono chiaramente cambiate. Il livello nel corso degli anni si è alzato moltissimo. Per esempio anche lo scorso anno al Campionato Italiano, che abbiamo vinto, c’erano delle squadre molto competitive. Ho intrapreso nel 2021 questo nuovo percorso con Valentina Gottardi. In questi due anni Valentina ha avuto una crescita favolosa al di là di ogni aspettativa. Per me è un piacere starle accanto e trasmetterle tutta la mia esperienza. Sta crescendo molto anche tecnicamente e questo sta giovando chiaramente sia a lei che alla coppia. Abbiamo tanti obiettivi che vogliamo realizzare. Il più importante è certamente quello di andare alle prossime olimpiadi di Parigi, sappiamo che la strada è ancora lunga e davanti a noi abbiamo una stagione densa di appuntamenti. Per centrare l’obiettivo cerchiamo di concentrarci sul lavoro quotidiano e questo ci serve per affrontare ogni singolo torneo del periodo preolimpico nel modo migliore”.

A parlare anche l’azzurro, ex medaglia di Rio, Paolo Nicolai: “La crescita del movimento del beach volley e dei tornei disputati in Italia è sotto gli occhi di tutti. L’aumento di giocatori, società, scuole di beach volley ed eventi è un aspetto molto positivo per il nostro sport. Ora siamo in Lettonia per giocare un nuovo torneo del Beach Pro Tour. Chiaramente scenderemo in campo per cercare di arrivare fino in fondo e magari vincere questa tappa. Questo nuovo format ha ridotto il numero di coppie e di conseguenza anche il livello degli avversari è alto, fin dai primi turni. Il livello generale nel circuito mondiale è molto equilibrato e in ogni torneo le partite vengono decise solo negli ultimi punti dei set. Siamo consapevoli di tutto questo, ma allo stesso tempo siamo pienamente convinti dei nostri mezzi e quindi sono molto fiducioso sul proseguo della stagione. Ci sono tanti tornei da giocare e, la classifica generale è molto corta, sono tante le coppie raccolte in una manciata di punti. Stiamo lavorando per preparare al meglio uno degli appuntamenti clou della stagione come i Campionati Europei in programma ad agosto”.

GLI APPUNTAMENTI

Il Calendario del Campionato Italiano Assoluto

16-18 giugno, Albissola Marina (SV)

14-16 luglio, Beinasco (TO)

21-23 luglio, Catania (CT)

28-30 luglio, Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

Il calendario del Campionato Italiano Assoluto “GOLD”

23-25 giugno, Palinuro (SA)

7-9 luglio, Montesilvano (PE)

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Master

2-3 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Under 14

2-3 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Under 16

11-12 luglio, Beinasco (TO)

25-28 luglio, Roma

5-6 agosto, Cordenons (PN)

26-27 agosto, Cellatica (BS)

2-3 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Under 18

3-4 luglio, Montesilvano (PE)

10-11 luglio, Beinasco (TO)

27-28 luglio, Roma

7-8 agosto, Cordenons (PN)

24-25 agosto, Cellatica (BS)

4-5 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Il calendario del Campionato Italiano Under 20

5-6 luglio, Montesilvano (PE)

12-13 luglio, Beinasco (TO)

19-20 luglio, Catania

25-26 luglio, Roma

9-10 agosto, Cordenons (PN)

26-27 agosto, Cellatica (BS)

6-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

Aia Aequilibrium Cup Trofeo delle Regioni Beach Volley

1°-3 agosto, Cesenatico (FC)

GLI APPUNTAMENTI FUTURES DEL BEACH PRO TOUR IN PROGRAMMA IN ITALIA

8-11 giugno, Lecce

29 giugno-2 luglio, Messina

31 agosto-3 settembre, Corigliano Rossano (CS)

21-24 settembre, Cervia (RA)*