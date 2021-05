Beach Volley, Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti strappano il pass per Tokyo

Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti strappano il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo.

La coppia azzurra del Beach Volley con il nono posto al torneo di Sochi, del World Tour 4 Stelle, si è guadagnata la chance di partecipare alla rassegna in partenza il 23 luglio in Giappone.

Un riscatto anche per la Orsi Toth che a poche settimane dai Giochi di Rio 2016 era stata fermata per doping per poi essere scagionata: per lei sarà la prima Olimpiade.

Le italiane raggiungono i già qualificatie i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai.

OMNISPORT | 29-05-2021 13:44