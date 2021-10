Bebe Vio: "Merita una medaglia chi mi ha rimontata"

Al Festival dello sport non poteva mancare Bebe Vio. Queste le dichiarazioni della campionessa di scherma: “Io sono entrata nel movimento paralimpico in un momento di cambiamento grazie ai successi dei vari Zanardi e Porcellato, e adesso c’è finalmente la percezione che tutti noi siamo dei veri atleti – racconta Bebe, il cui percorso per andare a conquistare l’oro e l’argento a Tokyo è stato dei più travagliati -. Sono una persona particolarmente sfigata, perché per guarire al braccio abbiamo fatto peggio”.

Bebe Vio ha raccontato gli ultimi mesi travagliati, facendo una dedica speciale: “Ad aprile abbiamo operato, io ero già in fase di depressione e invece… mi hanno rimontato. Dal fisio all’ortopedico al preparatore atletico, io ho fatto il braccio, ma loro tutto il resto e mai come in questo caso le persone che compongono l’atleta sono quelle che più di tutti si meritano la medaglia”.

OMNISPORT | 10-10-2021 18:32