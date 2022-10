09-10-2022 22:32

Bebe Vio è pronta per la seconda edizione di WEmbrace Sport, evento organizzato con finalità benefiche da lei stessa in programma lunedì dalle 20 all’Allianz Cloud di Milano: “Il vero scopo dell’evento è far capire quanto lo sport paralimpico sia arrivato ad alti livelli. Il mio scopo è l’integrazione – ha detto a Che tempo che fa -, fare in modo che la disabilità diventi parte della normalità, come far giocare assieme i bambini”.

Bebe Vio ha poi parlato della sua Academy: ” Prendiamo un gruppo di ragazzi, 15 con disabilità e 15 senza, facciamo provare per alcuni mesi cinque discipline, poi alla fine ci dicono quello che vogliono fare. L’obiettivo è sempre l’integrazione. Pensavamo di insegnarla e invece non ce n’è stato bisogno”.