Becao stende l'Empoli, sorriso Udinese al Castellani

Ai ragazzi di Paolo Zanetti non riesce di trovare il pari, sono solo tre i punti racimolati dagli azzurri nel girone di ritorno.

11-03-2023 17:13

Continua il momento nero dell’Empoli, che non ha ancora vinto nel girone di ritorno e che cade per la terza partita di fila, dopo quelle contro Napoli e Monza.

Ai toscani non riesce l’aggancio che aveva caratterizzato i sabato pomeriggio del Castellani contro il Torino prima e lo Spezia poi, perché Silvestri si esalta su Baldanzi e Luperto non inquadra lo specchio dopo il gol (quinto dei sei in carniere ottenuto di testa su corner) di Becao, avvantaggiato da una deviazione di Luperto che mette fuori causa Perisan, ancora al posto di Guglielmo Vicario tra i pali. Per l’Udinese è la seconda vittoria dell’anno, sempre in trasferta: nelle ultime 17 giornate è il terzo colpo grosso dei friulani, che non hanno subito gol anche in casa Atalanta e che sono al terzo risultato utile.

Questo il tabellino:

Empoli-Udinese 0-1 (0-0)

Marcatore: 9′ st Becao (U).

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic (90′ Grassi), Imsajli, Luperto, Parisi (72′ Cacace); Akpa Akpro, Marin (72′ Pjaca), Bandinelli (49′ Fazzini); Baldanzi (90′ Nabian); Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (77′ Ebosele), Pereyra (86′ Samardzic), Walace, Lovric (81′ Arslan), Udogie; Beto, Success (86′ Thauvin). Allenatore: Sottil.

Arbitro: Sig. Cosso

Prima della sosta le Zebrette riceveranno il Milan, con l’Empoli di scena al Gewiss.