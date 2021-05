Beckham e Gerrard nella Hall of Fame della Premier League

David Beckham e Steven Gerrard , rispettivamente bandiere di Manchester United e Liverpool , sono stati ufficialmente inseriti all’interno della Hall of Fame della Premier League. Un riconoscimento di prestigio per due autentiche icone che hanno scritto la storia del calcio inglese.

Lo ‘Spice Boy’, icona dei ‘Red Devils’ dal 1993 al 2003 ha vinto in ben sei occasioni il titolo della massima serie brittannica, impreziosendo un palmares che lo ha visto trionfatore anche in FA Cup e Champions League, quest’ultima nell’anno dello storico “treble” datato 1999: “È un onore essere inserito nella Hall of Fame della Premier League insieme a questi grandi calciatori che hanno fatto la storia del campionato inglese. La Premier League ha rappresentato una parte molto importante della mia carriera e della mia vita e sono felice di essere considerato al pari di queste queste icone con cui ho giocato, affrontato e allo stesso tempo ammirato”.

Il ringraziamento ai tifosi: “Sapere che dietro a questo riconoscimento ci sia l’opinione dei tifosi mi rende ancora più felice. Gli ultimi tempi hanno dimostrato quanto sia importante la presenza dei tifosi in una partita ed è bello vederli tornare a riempire gli stadi. Sono loro a rendere il calcio speciale”.

Insieme all’ex calciatore tra le altre di Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan e PSG, anche Steven Gerrard , leggendario capitano dei ‘Reds’, è stato inserito in questa ristretta cerchia di coloro che hanno fatto grande il nome della Premier League. L’attuale tecnico dei Rangers ha collezionato 504 presenze in maglia Liverpool dal 1998 al 2015, realizzando 120 goal oltre a 92 assist. Numeri che lo hanno reso uno dei centrocampisti più forti e completi di sempre.

OMNISPORT | 20-05-2021 16:34