Belen Rodriguez e Andrea Iannone, è crisi?

Tutto sembrava procedere a gonfie vele e, invece, tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, all’improvviso, sarebbe scoppiata una crisi. Lo rivela Tgcom24, secondo cui i due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. La showgirl e il pilota – di solito molto attivi sui social – non postano più insieme da qualche tempo e i paparazzi hanno smesso di avvistarli uno a fianco all’altra.

La bella argentina è stata pizzicata in un ristorante in compagnia delle amiche e della madre. Iannone, a sua volta, è stato fotografato in un locale milanese all’aperto. Anche in occasione del concerto di J-Ax e Fedez, Belen ha passato la serata senza il fidanzato. E al Gran Premio del Mugello, la showgirl non si è fatta vedere nel paddock a tifare per Andrea. Avvenimenti molto strani che fanno pensare si sia rotto qualcosa.

Il motivo di questa crisi potrebbe, forse, avere a che fare con alcune esternazioni della Rodriguez? Intervistata dal settimanale “Chi”, Belen ha ammesso di non credere più al matrimonio dopo il divorzio con Stefano Se Martino. “Mi avevano spiegato che una volta che uno si sposava era per sempre (…) ma ho sofferto che non potrei neanche spiegarlo, ne sono stata devastata”. Parole che il suo attuale compagno potrebbe avere interpretato come il segnale che Belen non abbia del tutto superato la storia con il ballerino. Sempre alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Belen ha raccontato un suo sogno ricorrente. “Quello di trovarmi a cavalcioni di una persona, è un uomo che non identifico mai ed è sempre diverso. Mi sento in aria, più in alto di tutti. Ogni volta cambia il paesaggio, c’è il mare, l’acqua, le montagne. Il sogno non mi lascia nessuna angoscia, però l’analista dice che significa che non riesco mai ad appartenere a nessuno, a nessun uomo“.

C’è anche chi sostiene che la causa delle discussioni tra Belen e Andrea sia Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, intervistato qualche settimana fa da “Verissimo, ha parlato della relazione vissuta con l’argentina. “Con lei, ho vissuto la storia più importante della mia vita. Per me è stato più di un matrimonio, più di quello che ho provato con Nina Moric”. Il commento su Iannone (“Quando lo vedo nelle foto, ogni tanto mi confondo e penso di essere io“) potrebbe aver turbato lo stesso Andrea. Molti, infatti, sostengono da tempo che il compagno di Belen sia cambiato fisicamente al punto da diventare una “copia” di Corona.

E se Andrea si fosse stancato di tutto questo? Per il momento si tratta, ovviamente, di congetture, ma un fatto è certo: negli ultimi tempi lui e Belen non sono comparsi più insieme.

VIRGILIO SPORT | 05-06-2018 11:49