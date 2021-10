Belgio, Martinez su Henry: “Con noi fino al Mondiale”

Prosegue a vele spiegate in casa Belgio la collaborazione tra Roberto Martinez e Thierry Henry. Il tecnico spagnolo ha annunciato infatti che l’ex Arsenal resterà tra i suoi collaboratori fino al Mondiale 2022, evento dopo il quale non è chiaro che strada prenderà il 44enne di Les Ulis.

“Avevamo un accordo di collaborazione durante l’Europeo. Durante le fasi finali di un torneo ho bisogno di due assistenti a tempo pieno, ma non durante il periodo di qualificazione. Conosco il valore di Thierry; ad agosto si è reso nuovamente disponibile e resterà con noi fino al Mondiale” ha spiegato all’Equipe Martinez.

“I nostri contratti terminano entrambi nel 2022. Osserverà i nostri giocatori in Ligue 1 e Premier League. È una soluzione perfetta” ha proseguito il c.t. belga non escludendo poi che sia proprio Henry a subentrargli dal 2023.

“Potrebbe essere il mio erede? Non c’è niente in programma. Cosa succederà in un anno e dopo non posso prevederlo”.

OMNISPORT | 07-10-2021 15:07