Belotti-Caputo-Immobile: '9' dell'Italia senza padrone

Squadra fatta, ma manca il bomber. Un po’ come quando a calcetto serve “il decimo” per poter giocare, in casa Italia regna incertezza attorno al nome del centravanti titolare agli Europei.

Non è un caso, infatti, se Roberto Mancini trascinerà il rebus anche nei primi tre impegni di qualificazione a Qatar 2022: Andrea Belotti, Francesco Caputo e Ciro Immobile, la ‘margherita’ è servita.

La ‘Gazzetta dello Sport’ prova a sciogliere i nodi della questione, entrando nella testa del commissario tecnico azzurro: Belotti titolare giovedì contro l’Irlanda del Nord, maglia ad Immobile in Bulgaria-Italia di domenica, chance dal 1′ per Ciccio Caputo a Vilnius quando faremo visita alla Lituania mercoledì 31.

Un’alternanza chiamata a schiarire le idee del Mancio con Euro 2020 ormai alle porte, valutazioni però ancora ‘inquinate’ dalle rispettive doti e caratteristiche degli attaccanti centrali a disposizione.

D’altronde, nella conferenza di lunedì a Coverciano, l’allenatore marchigiano aveva alimentato i dubbi legati al ‘9’. “In attacco, l’idea è di farne giocare una a testa a Immobile, Belotti e Caputo”. Con tanto di sorpresa: “Avremmo voluto Scamacca, che è bravo, ma c’è l’Under 21”.

Insomma, i bomber di Toro, Sassuolo e Lazio si contendono il posto, con eventuali colpi di scena annessi e col ‘parigino’ Moise Kean sullo sfondo pronto a sbaragliare le carte, passando da punta esterna a terminale offensivo in stile PSG. Il trittico di impegni che attende l’Italia, potrà dirci di più.

OMNISPORT | 23-03-2021 08:27