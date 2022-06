Belotti-Fiorentina: si intensificano i contatti

16-06-2022 11:03

Il Gallo Belotti e il Torino sono ormai a un passo dalla separazione dopo sette anni di amore e gol a grappoli. Nell’ultima stagione però, l’azzurro ha avuto tantissimi problemi fisici e ha segnato pochissimi gol. Sembra arrivata l’ora, a 28 anni, di provare un’altra avventura.

Tuttosport in edicola oggi parla della Fiorentina come della destinazione più probabile per Belotti. La Viola ha confermato Cabral ma non terrà Piatek, e dunque a Italiano necessita una prima punta di livello per affrontare la Conference League e migliorarsi in Serie A.

Il sogno del giocatore è il Milan ma, come ha detto Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato – l’Originale qualche giorno fa, i rossoneri non sembrano alla ricerca di altre prime punte dopo Origi, con Giroud e Ibra ancora in rosa.

