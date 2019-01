Belotti può lasciare subito la Serie A: ecco chi lo vuole

Quando una valutazione può cambiarti la vita. In peggio. Era l’estate 2017 quandoAndrea Belotti vestiva i comodi, ma non troppo, panni di uomo-mercato. Reduce da una stagione da quasi 30 gol con il Torino e dagli ottimi primi passi con la Nazionale, l’attaccante bergamasco prodotto del vivaio dell’Albinoleffe e liquidato troppo in fretta da Maurizio Zamparini, che dopo averlo valorizzato al Palermo lo vendette ai granata per 7,5 milioni, sembrava poter diventare il nuovo riferimento a lungo termine per la Nazionale italiana. Tifosi del Toro in festa e con loro il presidente Urbano Cairo, che decise subito di blindare il proprio gioiello con una clausola rescissoria-shock da 100 milioni come “postilla” di un rinnovo con adeguamento firmato prima ancora della fine del campionato.

Da quel momento, però, al Gallo non ne è andata più dritta una, anche a causa di quella valutazione. I club interessati, non pochi tra Italia ed estero, hanno via via battuto la ritirata, spaventati dal costo a tre cifre. Al resto hanno pensato le circostanze, perché il Milan, tra l’altro la squadra del cuore di Andrea ha pensato a lungo ad acquistarlo proprio in quell’estate, salvo dover rinunciare al termine di una campagna acquisti sfarzosa dominata dal colpo Bonucci. Un anno e mezzo dopo è cambiato tutto, perché il rendimento di Belotti, nel club e in Nazionale, è crollato in modo direttamente proporzionale al calo degli estimatori e di conseguenza alla valutazione.

Ora a Belotti pensano soprattutto Roma e West Ham, con una differenza sostanziale. I giallorossi in proiezione estiva in vista della possibile cessione di Dzeko, mentre i londinesi sembrano disposti a fare sul serio da subito per sostituire l’ex interista Marko Arnautovic, tentato dai soldi cinesi. Dopo il secco no dell’Atalanta per Duvan Zapata, il manager degli Hammers Manuel Pellegrini vuole puntare tutto subito su Belotti, per il quale ora potrebbero bastare 45 milioni, meno della metà della valutazione-monstre di 18 mesi fa. I tifosi del Torino, alle prese con una stagione deludente, e Walter Mazzarri, toccano ferro…

SPORTAL.IT | 24-01-2019 11:55