Ben Arfa lascia l'Europa: va all'Esperance Tunisi a parametro zero

Hatem Ben Arfa torna a casa. In Tunisia, per la precisione, perché è proprio dall’Africa settentrionale che è originaria la sua famiglia. Ed è lì che proseguirà la propria carriera l’ex funambolo del Paris Saint-Germain, pronto a firmare con l’Esperance Tunisi.

Ben Arfa ha effettuato nella giornata di ieri le visite mediche con il club campione nazionale in carica, vincitore di 31 campionati tunisini. Proprio l’Esperance, nelle scorse ore, ha in pratica preannunciato il suo arrivo sui social, con un “loading” che ha definitivamente tolto il velo dall’operazione.

34 anni compiuti a marzo, Ben Arfa arriva all’Esperance Tunisi a costo zero. Nella scorsa stagione ha infatti indossato la maglia del Bordeaux, in Ligue 1, senza che il contratto gli sia stato rinnovato alla scadenza naturale del 30 giugno.

Per la prima volta nella carriera, dunque, Ben Arfa varcherà i confini dell’Europa per giocare in un altro continente. L’ex talento di Lione, Marsiglia e PSG ha militato prettamente in Ligue 1, ma anche in Premier League (Newcastle e Hull City) e in Liga (Valladolid). Ora lo attende la Tunisia.

Suo compagno di squadra all’Esperance Tunisi sarà un personaggio che nel calcio italiano non ha lasciato traccia: Moussa Konaté, al Genoa nella stagione 2013/14, in arrivo dal Dijon in prestito annuale.

OMNISPORT | 15-09-2021 14:23