Beneficenza-time: Shevchenko e altri vip aiutano l’Ucraina

Lunedì 20 febbraio United Onlus insieme all’ex attaccante rossonero e molti altri addetti ai lavori si troveranno a cena presso l’Hotel Gallia con l’obiettivo di raccogliere fondi per ricostruire lo stadio Irpin.

17-02-2023 19:52

Tutti a tavola è…l’ora della beneficenza. Meno tre giorni alla serata di gala organizzata dall’associazione United Onlus in collaborazione con Andriy Shevchenko pronti a raccogliere donazioni da destinare a “Football for Ukraine CIO”, la fondazione che mira a ricostruire lo stadio Irpin distrutto dalla guerra.

L’evento verrà presentato da Carlo Conti e Samira Lui, che insieme a Gimmy Ghione e Cristiano Militello condurranno un’asta benefica all’interno della serata stessa per raccogliere fondi. Questi andranno a sommarsi alle quote di partecipazione alla cena, con l’intento di raccogliere una cifra importante per dare una grossa mano ad un paese ancora alle prese con la guerra.

L’appuntamento è all’Hotel Gallia dove tra i vari volti noti ci saranno anche i tre soci fondatori di United Onlus ovvero Riccardo Calleri, Chiara Geronzi e Alessandro Moggi, coloro che stanno cercando di trasformare il mondo dello sport e del calcio in un mezzo socialmente utile.