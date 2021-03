Benevento, la preoccupazione di Pippo Inzaghi

Il Benevento non riesce a tornare al successo, venendo rimontato nel secondo tempo dallo Spezia.

Al termine della gara del “Picco” Pippo Inzaghi non nasconde un pizzico di delusione: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo calati, ma abbiamo giocato mercoledì e abbiamo dovuto viaggiare. Il risultato va bene, era importante muovere la classifica. Peccato aver preso gol su un rimpallo”.

I sanniti sono però pericolosamente vicini alla zona retrocessione: “Lottare con squadre importanti come Cagliari e Torino che hanno in rosa grandi calciatori non ci lascia tranquilli, ma i miei ragazzi stanno facendo grandi cose da un anno e mezzo – ha aggiunto il tecnico piacentino – Sapevamo che avremo sofferto. Forse l’andata ci aveva un po’ illuso ma noi siamo rimasti con i piedi per terra. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni e mantenere lo spirito giusto. Non dimentichiamo che abbiamo tanti esordienti”.

