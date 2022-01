Benzema: "Dopo l'addio di Ronaldo ho preso il comando"

16-01-2022 13:52

Da quando non c’è Cristiano Ronaldo, Benzema ha incominciato a trovare molto più la via del gol con il Real Madrid. La spiegazione del francese è semplice: “Quando Cristiano Ronaldo giocava al Real Madrid, segnava tra 50 e 60 gol all’anno. Quindi, dovevo adattarmi a questa realtà. Ho dovuto muovermi di più in campo, creargli spazi. Lui faceva gol. Io aiutavo lui come lui aiutava me”.

Poi tutto è cambiato: “Quando se n’è andato, spettava a me entrare in area, fare gol, fare assist per gli altri miei compagni di squadra. Ho preso il comando a modo mio”.

