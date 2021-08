Berardi, Carnevali rivela: "Vuole partire, ma servono offerte congrue"

Reduce dagli Europei vinti con la Nazionale italiana, Domenico Berardi aveva chiesto alla sua società, il Sassuolo di cambiare aria. Il tempo, tuttavia, è trascorso senza che altri club si facessero seriamente avanti per lui e ora il club emiliano punta i piedi e non se la sente di farlo partire a cuor leggere. A spiegare la situazione nei dettagli è stato l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta di Modena’.

“Domenico ha manifestato la volontà di provare altre esperienze, è vero, ma a suo tempo noi avevamo già parlato con i suoi agenti dando loro una scadenza, il 12 agosto. – ha sottolineato il dirigente neroverde – Le offerte non sono arrivate, siamo agli sgoccioli del mercato e dobbiamo programmare”.

“Noi siamo sempre pronti a metterci a sedere per accontentare i desideri di un giocatore, – ha precisato – è necessario però che arrivino offerte congrue. Sono tranquillo, non nasceranno tensioni, non abbiamo neanche fatto un prezzo preciso. Domenico è molto importante per noi”.

Fra i giocatori di proprietà del Sassuolo che più fanno gola c’è anche Jeremie Boga, ed anche per lui la situazione è simile a quella dell’azzurro.

“Come Locatelli e Berardi, – spiega Carnevali – anche Boga ci aveva chiesto di provare altre esperienze. Abbiamo ascoltato lui e gli agenti, ma al 12 agosto non sono arrivate offerte concrete”.

20-08-2021