Bereszynski-Napoli, fissate le visite mediche

Tutto fatto per il passaggio del terzino destro Batosz Bereszynski dalla Sampdoria al Napoli. Secondo Tuttomercatoweb, il nazionale polacco si trasferirà alla corte di Luciano Spalletti con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 2 milioni.

Già nella giornata di venerdì 6 gennaio sono fissate a Roma le visite mediche del nazionale polacco classe 1992, alla Sampdoria dal gennaio 2017. Esattamente 6 anni fa il club blucerchiato l’aveva portato in Serie A per una cifra pari a 1,8 milioni di euro. A Napoli arriva per fornire una valida alternativa a capitan Giovanni Di Lorenzo in considerazione del fitto calendario tra Champions e corsa Scudetto.

