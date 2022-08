Bernal, l’incubo è finito: confermata la partecipazione al Giro di Danimarca

15-08-2022 17:32

Il Giro di Danimarca in programma da domani a sabato 20 agosto segnerà ufficialmente il rientro agonistico di Egan Bernal.

Il colombiano infatti è stato selezionato dalla Ineos-Grenadiers per prendere parte alla corsa a tappe scandinava dove, dopo quasi un anno lontano dalle competizioni, potrà riassaggiare il ritmo gara e mettere nelle gambe sforzi di qualità in vista del 2023.

“Dopo quello che mi è successo a gennaio, questo è stato il momento che stavo aspettando: correre di nuovo con i miei compagni di squadra. Non posso sottolineare abbastanza quanto siano stati duri per me gli ultimi otto mesi, sia fisicamente che mentalmente” ha raccontato Bernal alla vigilia.

“Quel giorno, e il viaggio che ho intrapreso da allora, sarà parte di me per sempre, è qualcosa che non dimenticherò mai così come il supporto che ho ricevuto dalla mia famiglia, dalla mia ragazza, dal Team, da INEOS e dai miei tifosi. Come esseri umani, dipendiamo davvero gli uni dagli altri nel momento del bisogno, e quest’anno è stato un momento del bisogno per me” ha continuato il nativo di Zipaquirá raccontando il fondamentale sostegno che ha ricevuto di recente.

“Non potrò ringraziare abbastanza tutti quelli che sono stati qui per me. Quel supporto è stato prezioso per motivarmi ogni giorno a lavorare sodo per poter correre di nuovo. A tutti un sentito ringraziamento”.