Bernardeschi: "Alla Juve ero più concentrato sulla squadra, qui sono più libero"

27-08-2022 11:15

Da qualche settimana Federico Bernardeschi ha dato una svolta alla sua carriera, terminando l’esperienza con la maglia della Juventus per passare in MLS con la maglia del Toronto FC assieme ad altri due azzurri come Lorenzo Insigne e Domenico Criscito. A SportWeek l’ex esterno bianconero ha parlato della differenza fra le sue due esperienze fra Italia e Canada.

Queste le sue parole: “I gol li ho sempre fatti, ma alla Juve ero più concentrato sull’obiettivo di squadra. Qui sono più libero e leggero, non è una questione di pressione ma quando giochi ti senti parte di uno show – ha spiegato Bernardeschi -. C’è un modo diverso di vivere lo sport, ogni match è sentito come una finale di Champions. Allo stadio portano anche i neonati, con le cuffie per il rumore, ma li fanno partecipare alla festa. In Italia siamo indietro”.

