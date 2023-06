Bertolucci: “Problema agli addominali guaio grosso per Berrettini”

L'ex campione di tennis consiglia l'atleta romano: “Se c'è da stare fermi cinque mesi, si sta fermi cinque mesi”

20-06-2023 10:54

Non è un periodo semplice per Matteo Berrettini, costretto a rinunciare al Queen’s, vinto due volte, a causa dei malanni fisici. A Radio 24, a esprimersi sull’atleta romano è Paolo Bertolucci, piuttosto preoccupato per le condizioni fisiche dell’azzurro: “Non so bene la situazione di Berrettini, ma nei fatti i muscoli addominali li usi sempre, non sono mai a riposo. Per questo, è un problema grosso. Se davvero la situazione è così difficile da risolvere, se ne riparla in Australia, se c’è da star fermo 5 mesi, deve star fermo 5 mesi”.