Biasin chiede conferma Perisic, scoppia polemica sul web

Perisic sì o Perisic no? Resta in bilico il futuro dell’esterno croato, che già a gennaio voleva andar via, ma per Fabrizio Biasin sarebbe sbagliato cederlo. La firma di Libero su twitter spiega il perchè: “Molti chiedono la cessione di #Perisic e, per carità, il giovanotto quest’anno non ha fatto nulla per meritarsi mezzo applauso, però occhio: oggi si festeggia un anno esatto dal medesimo “processo” a #Brozovic. Che per fortuna è rimasto”.

LE REAZIONI – Si scatenano i follower con i loro commenti ma il paragone per i tifosi dell’Inter non regge: “Perisic compie 30 anni quest’anno e il suo desiderio, da lui stesso confermato, sarebbe quello di giocare in Premier, quindi ha ancora pochissimi anni per firmare l’ultimo grande contratto, ergo non ci sono motivi che possono far pensare ad una situazione come quella di Brozovic” o anche: “Brozovic ci tiene all’Inter. Perisic se ne frega dell’Inter e si vede dalla differenza di impegno che mette quando gioca in nazionale rispetto a quando gioca all’Inter. Lo ha capito mezzo mondo ormai. Non ha senso tenere questo giocatore con la forza…è chiaro che vuole partire”, oppure: “Tanti sono onorati a indossare la maglia del Inter come Skriniar, Icardi, Ranocchia invece Perisic già sta con pensieri altrove”.

PRO E CONTRO – E’ un plebiscito per salutare il croato: “Ha 30 anni e da quanto è all’inter non è mai stato un top player, bensi discontinuo per lunghi mesi durante la stagione con enormi pause. Serve un top player, basta Perisic” e anche: “Diversi i giocatori, diverse le teste dei due giocatori. Tutti sapevamo che Brozovic doveva trovare posizione e fiducia. Anche perché la posizione l’aveva preannunciata Mancini anni prima. Perisic non può dare molto di più, anche se sugli angoli avversari…”. Non mancano però le voci di chi dà ragione a Biasin: “Perisic deve rimanere ora….lo cederei subito solo all’Atletico Madrid, che leggo lo sta richiedendo, solo se avessi la certezza che con un suo gol Diego Pablo riuscisse a passare il turno di Champions” e infine: “Ricordo un’involuzione simile post mondiale capitata pure al buon Palacio. Perisic al mondiale è stato devastante, con noi appare stanco e con meno motivazioni. Spalletti ha già recuperato Brozo e Joao, se Perisic lo vorrà, riuscirà a recuperare sicuramente anche lui”.

SPORTEVAI | 22-02-2019 09:54