Biathlon, ai Mondiali di Oberhof Boe è ancora insaziabile

Il norvegese domina la 20 km, unica gara che mancava all'appello: alle sue spalle il compagno di squadra Laegreid e lo svedese Samuelsson.

14-02-2023 16:57

Non c’è spazio per la fantasia quando si parla di biathlon maschile e il Mondiale in corso a Oberhof non fa eccezione.

Johannes Boe centra difatti il suo personale ‘Slam’ iridato imponendosi nella 20 km: il 29enne norvegese ha vinto in tutte e sette le specialità attualmente accreditate nella disciplina. La prova odierna è stata caratterizzata da un clamoroso tempo sugli sci (44:30.9), che ha raddrizzato i due errori al poligono (nella seconda e terza serie): salgono sul podio il connazionale Sturla Holm Laegreid (+1:10.7) e lo svedese Sebastian Samuelsson (+1:11.1). Il primo azzurro, Tommaso Giacomel, si è classificato 17o.

Sono 69 le vittorie in carriera, tra Coppa del Mondo, Giochi Olimpici e Mondiali: Boe è imbattuto nelle 12 gare del 2023, prove a squadre incluse: a fare la differenza è stata una prestazione immensa sugli sci, valsa un distacco di oltre 1:45″ su qualunque rivale.