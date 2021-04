Biathlon, Dorothea Wierer parla del suo futuro

Dorothea Wierer, atleta di punta italiana del biathlon sta iniziando a prepararsi in vista della prossima stagione e si è raccontata in un’intervista al “Corriere Dell’Alto Adige”.

La preparazione riparte questa settimana con skiroll, palestra, bicicletta, ognuno come vuole per ritrovare un po’ di ritmo. Il 6 maggio ci sarà il primo raduno con la nazionale ad Anterselva. Sono contenta di tornare a casa.

Parlando delle prossime rassegne e delle Olimpiadi esclude la chance di poterla vedere a Milano – Cortina: “Non credo di arrivarci. Avrò 35 anni, è dura. Mi dispiace perchè l’olimpiade in casa è una bella cosa. Finchè le cose girano bene vado avanti, quando non sarà più così e non avrò più soddisfazioni, sarà l’ora di smettere. Inutile girare il mondo, fare tante gare senza risultati. Mio marito dice di smettere per gradi. C’è lo sport ma anche la famiglia“.

OMNISPORT | 28-04-2021 11:25