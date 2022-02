Biathlon, Hofer e Windisch ottimisti dopo la buona prova al tiro

08-02-2022 14:48

Non ha regalato grandi risultati all’Italia del biathlon la 20 chilometri maschile, gara in cui Dominik Windisch e Lukas Hofer hanno chiuso 14° e 27° con due errori al tiro ciascuno.

I due azzurri dunque hanno performato piuttosto bene al poligono ma hanno riscontrato ancora problemi nel fondo.

“Sono molto contento del tiro, dove ho fatto bene dall’inizio alla fine. Purtroppo, nell’ultimo giro ho avvertito dei crampi alle gambe e non sono riuscito a sciare decentemente” ha affermato Windisch ai canali ufficiali della FISI.

“Facevo passi più corti per non bloccarmi, non sono riuscito a dare tutto. Sentivo dentro di me di averne di più però ho fatto fatica. Dovrò gestirmi per le prossime gare”.

Anche Hofer, nonostante qualche problema ancora coi materiali, si è detto soddisfatto della prestazione al tiro.

“Sono abbastanza contento della gara, in cui ho trovato il 90% al tiro che è sempre un buon risultato. Peccato per quei due errori in piedi che non dovevano capitare” ha detto il nativo di Brunico.

“Oggi stavo anche molto meglio rispetto ai problemi muscolari che ho avvertito negli ultimi giorni, tenendo anche il ritmo in salita. Sul materiale abbiamo fatto un po’ di confusione negli ultimi giorni ed infatti non sono riuscito a rendere come si dovrebbe” ha chiosato il classe 1989.

