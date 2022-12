Biathlon, in Alta Savoia è monologo Francia, ma vince la Hauser.

18-12-2022 16:55

Non si colora di azzurro la mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornand, sede della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023: la Francia è protagonista a livello di collettivo, con l’austriaca Lisa Theresa Hauser vittoriosa, che manca un solo bersaglio nel terzo poligono e si rivela sciatrice veloce, conquistando la vittoria numero 2 in stagione; completano il podio le transalpine Julia Simon (+12″3) e Anaisa Marion Chevalier-Bouchet (+14″3).

Gara no per Lisa Vittozzi (23^): la sappadina, seconda ieri nell’inseguimento, non ha trovato precisione nelle serie di tiro con 5 errori (4 nelle serie a terra): nella classifica generale, ancora capeggiata dalla Simon (471 pt), è sorpassata (373 pt) da Elvira Oeberg (395 pt), oggi quarta; completano le prime posizioni le francesi Chauveau, Jeanmonnot e Chevalier, quest’ultima preceduta dalla svedese Magnusson e seguita dalla coppia norvegese Femsteinevik-Tandrevold. L’azzurra Dorothea Wierer ha chiuso al 12^ posto.