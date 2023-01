Biathlon, la Norvegia vince la staffetta in Germania

13-01-2023 16:29

Si è tenuta a Ruhpolding (Germania) la staffetta 4 x 7.5 km. nell’ambito della 5^ tappa di Coppa del Mondo: l’Italia di Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel ha chiuso al quinto posto, dietro la Svezia.

Nella prima frazione a dettare i ritmi al poligono è il francese Eric Perrot, che competa le sessioni di tiro senza ricariche: Daniele Cappellari perde subito contatto e completa le sue fatiche in 14^ posizione a 48″3 dalla Francia; Quentin Fillon Maillet fa poi gara di testa, mantenendo un margine di sicurezza sugli inseguitori, mentre Didier Bionaz va in difficoltà e chiude 11^ a 1’07″2; in terza frazione il tedesco Benedikt Doll e il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen riescono a riprendere prima il francese Antonin Guigonnat, formando un terzetto in testa, e il transalpino nella serie di tiro in piedi va poi in penalità, l’Italia è 8^ a 1’42″4.

La Norvegia ha tagliato per prima (1:10’51″4) il traguardo, davanti a Germania (+20″1) e Francia (+55″6): il protagonista è ancora Johannes Boe, impeccabile nel tiro a terra; completano la top-10 Ucraina, USA, Finlandia, Slovenia e Polonia.