Biathlon, Wierer terza nella sprint a Pokljuka

05-01-2023 15:49

Dorothea Wierer conquista il terzo posto nella sprint femminile di Coppa del mondo in programma a Pokljuka, in Slovenia. L’azzurra ha messo in scena una gara molto solida, senza errori al tiro e con degli ottimi tempi di rilascio, soprattutto al tiro in piedi, fondamentali per conquistare il secondo podio stagionale individuale – terzo contando la staffetta femminile a Hochfilzen -, sul massimo circuito. Per Wierer un ritardo di 18″7 dalla svedese Elvira Oeberg – prima con il tempo di 20’52” senza errori -, autrice di una gara quasi perfetta con 10/10 al tiro ed il secondo tempo complessivo sugli sci stretti.

Seconda classificata la francese Julia Simon, anch’essa senza errori, attardata di 6″9 dalla leader svedese.