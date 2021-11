Bici non autorizzata: Sergio Higuita licenziato dalla EF-Nippo

09-11-2021 19:28

Ha del clamoroso il licenziamento che ha visto protagonista oggi Sergio Higuita. Il colombiano, alla BORA-hansgrohe dal prossimo anno, ha preso parte all’evento (il Giro de Rigo a Santander) organizzato dal suo connazionale e compagno di squadra Rigoberto Uran con una bici che, stando al contratto ancora in essere con l’EF-NIPPO non poteva utilizzare.

In base agli accordi stipulati con la formazione americana infatti, trattandosi di una manifestazione ufficiale il colombiano avrebbe dovuto adoperare la bicicletta in dotazione alla squadra, cosa che, non avvenendo, ha portato immediatamente i vertici della compagine di Jonathan Vaughters a procedere col licenziamento.

“È procedura abituale da parte dei corridori chiedere il permesso prima di utilizzare i nuovi marchi ai ritiri di squadra e in momenti non pubblici e la squadra solitamente lo concede” ha spiegato un portavoce del team a Cyclingnews.

“I corridori che partono possono utilizzare bici senza marchio delle loro nuove squadre dopo l’ultima corsa WorldTour dell’anno, come da accordi con la AIGCP/CPA (associazioni squadre e corridori, ndr). Tuttavia, non è questo il caso. Sergio ha utilizzato una bici esterna alla squadra durante il Giro de Rigo, mancando di rispetto ai partner che lo supportano oggi.Di conseguenza, la squadra gli ha mandato notifica di recesso”.

OMNISPORT