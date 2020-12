Bielsa organizza la tombola al Leeds: in palio un'auto

A Natale è sempre tombola. Che sia in Italia o in giro per il mondo. Al Leeds, ad esempio. Anche per volontà di Marcelo Bielsa, che ha voluto organizzarne una per regalare una macchina a qualcuno dei dipendenti del club, dopo un anno difficile, ma storico.

A raccontarlo è stato Patrick Bamford, attaccante del club di Elland Road, al podcast ufficiale del Leeds. L’obiettivo del ‘Loco’, ovviamente, è quello di far sentire tutti importanti all’interno del club.

“Marcelo vuole che tutti si sentano coinvolti nel suo progetto. Per questo, ha deciso di distribuire i numeri tra i dipendenti del club per tirare a sorte qualcuno che vincerà un’auto, una Volkswagen Golf o una Fiat. Dentro il club ci sono tante persone dietro le quinte, l’allenatore vuole che si sentano parte dei risultati che otteniamo”.

Il Leeds giocherà contro il Burnley domenica 27 dicembre, poi due giorni dopo sfiderà il West Bromwich. La squadra di Bielsa si trova al 14esimo posto in classifica, con 17 punti.

OMNISPORT | 26-12-2020 14:55