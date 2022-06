Big in fuga e ritardi: L'Equipe fa a pezzi la Juve e scatena i tifosi

26-06-2022 10:20

Che sta succedendo alla Juve? Finora il mercato non ha riservato grandi gioie ai sostenitori bianconeri. Molti big sono andati via, da Dybala a Chiellini, da Morata a Bernardeschi. Altri sembrano quasi in fuga. E in entrata, a parte alcune trattative per qualche grande nome che sembrano destinate a diventare dei tormentoni, non è ancora arrivato nessuno. Un mercato “au ralenti”, come l’ha definito L’Equipe.

L’Equipe analizza i problemi del mercato Juve

In un accurato approfondimento, la prestigiosa testata francese scava a fondo nel calciomercato della Vecchia Signora. E l’analisi è impietosa, franca e senza giri di parole. Si legge, tra le altre cose, che la Juventus ha già salutato tre dei calciatori con più presenze la stagione passata: Dybala, Bernardeschi, Morata, oltre a Chiellini. Rabiot ha chiesto di andar via privatamente, De Ligt attraverso un’intervista a Nos: “Guardo sempre quel che è meglio per me in termini di progetto sportivo, due quarti posti di fila non sono sufficienti per me”.

Juventus, sicuro soltanto il ritorno di Pogba

Inoltre, c’è un dato di fatto abbastanza preoccupante: “A otto giorni dalla ripresa degli allenamenti, la Juventus non ha ancora comprato nessuno”. Di Maria e Koulibaly sono sogni al momento proibiti per i tifosi, l’unico che arriverà davvero è Pogba, che rappresenta anche l’unica eccezione alla nuova politica degli ingaggi. Ma, scrive L’Equipe, stipendi più bassi significa anche impossibilità di accedere ai migliori calciatori d’Europa, aspetto che sta avendo il suo peso nella trattativa con El Fideo.

Zero colpi e big in fuga: juventini scatenati

Gli interrogativi aperti dall’articolo de L’Equipe arrivano anche in Italia e scatenano i tifosi più intransigenti. David è perplesso: “Servirà rosa lunga. Fine giugno e ancora non è arrivato nessuno ma vi vedo tranquilli”. Soloioloso fa una domanda: “In questo momento alla Juve mancano gioco risultati progetto campioni. Che appeal può avere?”. Gigi fa l’ironico: “Non capisco tutto questo pessimismo,stiamo per prendere Cambiaso. Capito? Cambiaso“. Mentre Evil ha una teoria: “Ho questa idea che nei prossimi anni la Juve si impegnerà di più nel mercato invernale (vedi DV7). Teniamo conto che quest’anno avremo i mondiali prima del mercato”.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE