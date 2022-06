Mercato Juventus: un giallo la trattativa Di Maria. Le sue parole

25-06-2022 16:35

Ormai non passa giorno che non veda un colpo di scena in casa Juventus per Angel Di Maria. Secondo quanto riportato dal TG di Sportmediaset l’entourage di El Fideo fa trasparire un certo ottimismo nell’ottica trasferimento alla Vecchia Signora dell’attaccante argentino.

Mercato Juventus: svolta per Di Maria ma lui a ESPN dà risposte evasive

Eppure, fino a due giorni fa sembrava tutto tramontato, dato che La Gazzetta dello Sport aveva scritto che i bianconeri avevano chiuso la porta in faccia all’attaccante argentino, reo di aver chiesto ancora del tempo dopo che la Juve gli ha offerto un ingaggio alla cifra da lui richiesta. Evidentemente però la trattativa è ancora viva e potrebbe addirittura chiudersi positivamente entro pochi giorni, questo malgrado Di Maria si sia detto bisognoso di riflettere ancora non per qualche giorno bensì per qualche settimana, dato che sono vive le opzioni Barcellona e Rosario Central, con quest’ultima che segnerebbe il suo ritorno nella città dove è nato.

Ma è stato lo stesso Di Maria a gelare parzialmente i bianconeri quando, intervistato da ESPN, ha definito in modo ben diverso Juventus e Barcellona e ha anche espresso il suo totale disinteresse per la Roma. Ecco le sue parole.

“La Juve è il club più grande d’Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia. La maglia della Roma? Non mi interessa. Il Barcellona? È una delle migliori squadre al mondo. Ci ho sempre giocato contro nei momenti in cui era fortissima, è un club dove mi sarebbe piaciuto giocare”.

Mercato Juventus: bianconeri vicini a Cambiaso

Continuando a parlare di Juventus, la Vecchia Signora è decisamente in pole position per l’esterno del Genoa Andrea Cambiaso malgrado la concorrenza sia numerosa. I contatti delle ultime ore, però, hanno messo i bianconeri in posizione di favoriti: i rossoblu chiedono 10 milioni di euro ma sono pronti a valutare anche contropartite tecniche, che la Juve offrirebbe per accaparrarsi il calciatore come sostituto di Luca Pellegrini.

Mercato Juventus: il Chelsea interessato a De Ligt

C’è poi la questione relativa a Matthijs De Ligt. La Juve sta dialogando col Chelsea, che è interessato ad avere l’olandese, e se si dovesse trovare un accordo, che peraltro per ora non c’è, sulla sponda bianconera del Po arriverebbe come contropartita tecnica Timo Werner, che avrebbe già dimostrato di gradire il trasferimento a Torino, dove di fatto sostituirebbe Alvaro Morata. L’accordo, sempre secondo Sportmediaset, non c’è perché c’è distanza sul conguaglio a favore della Juve, ritenuto ancora troppo basso dai bianconeri.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE