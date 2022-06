Clamoroso dalla Spagna: la Juventus sogna Neymar

22-06-2022 14:49

Ha dell’incredibile l’indiscrezione rilanciata stamane da Sport secondo la quale la Juventus avrebbe messo nel mirino niente meno che Neymar.

Neymar alla Juventus, la rivelazione di Sport

Stando al quotidiano catalano, per rinforzare il proprio attacco, Allegri avrebbe espressamente chiesto l’arrivo di un altro giocatore di peso individuando in Neymar il profilo ideale.

Contemporaneamente al pressing su Di Maria dunque, la Juventus si sarebbe mossa per sondare la disponibilità dell’attaccante brasiliano a lasciare Parigi, città con la quale negli ultimi tempi la punta classe 1992 ha perso un bel po’ di feeling.

Neymar alla Juventus, il principale ostacolo

Se anche Neymar fosse disposto a salutare il PSG (dove a breve potrebbe arrivare Skriniar), la Juventus si troverebbe però comunque costretta a fare i conti con un ostacolo difficilmente aggirabile, ovvero l’ingaggio del calciatore.

Neymar infatti, stando a quanto calcolato da L’Equipe a inizio anno, percepisce 48 milioni di euro lordi, una somma che al momento sono in pochissimi a poter avvicinare.

Neymar via dal PSG, le parole di Al Khelaïfi

Neymar quindi, qualunque strada decida d’intraprendere, verosimilmente sarà costretto a ridurre le pretese a livello d’ingaggio.

Per quanto riguarda invece le voci generiche di un addio al PSG, queste (nonostante il precedente attestato di fedeltà fatto dal brasiliano) non sono del tutto infondate vista la frecciata inviata ieri via stampa dal presidente dei francesi Nasser Al Khelaïfi proprio al brasiliano.

“Ci aspettiamo che tutti i giocatori facciano molto di più rispetto alla scorsa stagione. Chi vuole rimanere nella propria zona di comfort, chi non vuole combattere, rimarrà in disparte” ha dichiarato il numero uno del PSG riferendosi in maniera velata al nativo di San Paolo.

“Tutti devono essere e dare il 100%. […] Non vogliamo tanti lussi, basta con così tanti luccichii. Bisogna cambiare per evitare infortuni, squalifiche. I giocatori devono amare il club ed essere disciplinati dentro e fuori dal campo” ha sostenuto Al Khelaïfi con parole che potrebbero lasciare il segno nell’animo di Neymar.

