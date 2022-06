21-06-2022 08:00

La Juventus sembra intenzionata ad aspettare ancora Angel Di Maria. La lunga telenovela per portare il giocatore argentino a Torino non è ancora finita ma i bianconeri sono ottimisti sul buon esito della trattativa. A rivelarlo è il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, che ha rivelato come El Fideo abbia chiesto al club bianconero ulteriori giorni di riflessione prima di prendere la decisione finale sul contratto annuale con opzione per il secondo.

Inter, nuova offerta al Chelsea per Lukaku

L’inter continua l’inseguimento a Romelu Lukaku. Secondo Gianluca Di Marzio i contatti tra i nerazzurri e il Chelsea sono intensi e nelle ultime ore i nerazzurri hanno alzato l’offerta portandola dagli iniziali 5 milioni a 7 milioni, ancora leggermente distanti dai 10 richiesti dalla società londinese per il prestito annuale dell’attaccante belga. Una situazione che però potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Intanto annuncio atteso per quanto riguarda il rinnovo di Simone Inzaghi che ieri è stato in riunione con Zhang nella sede dell’Inter.

Inter: ad un passo l’accordo per Bellanova

L’Inter sembra pronta ad annunciare anche l’arrivo dell’esterno Raoul Bellanova. Il calciatore, l’anno scorso al Cagliari, arriverà in nerazzurro con la formula del prestito oneroso intorno ai 3 milioni di euro e un diritto di riscatto da 7 milioni. L’affare è in dirittura d’arrivo.

La Lazio accoglie Marcos Antonio

Tra gli affari già chiusi c’è quello della Lazio con Marcos Antonio. I biancelesti hanno accolto il centrocampista brasiliano classe 2000 che nell’ultima stagione era tesserato con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ieri le visite mediche con la Lazio che ha messo sul piatto della bilancia 8 milioni di euro più 2 di bonus.

Radu e Milanese: due colpi per la Cremonese

Di Marzio ha anche rivelato l’arrivo dei primi due colpi di mercato per la neopromossa Cremonese che ha chiuso l’accordo con la Roma per la cessione a titolo definitivo di Tommaso Milanese e sembra essere ad un passo anche dall’accordo con l’Inter per il portiere Andrei Ionut Radu.

Atalanta: avanti tutta per Cambiaso

L’Atalanta si lancia sul mercato e lo fa cercando di tamponare il problema esterni provando ad arrivare a Cambiaso del Genoa. Il giocatore è seguito da tanti club italiani con Juventus e Inter in primo piano ma anche il Sassuolo sulle sue tracce.

Roma sulle tracce di Celik e Frattesi

La Roma prova ad accontentare Mourinho e a metterli a disposizione due giocatori importanti. Per Di Marzio i giallorossi si avvicina al turco del Lille, Mehmet Celik, che per l’esterno richiedono circa 8 milioni. I giallorossi sono arrivati a 7 più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. In settimana ci sarà invece un incontro con il Sassuolo per Frattesi. La richiesta del Sassuolo è di 30 milioni di euro, ma i giallorossi avrebbero diritto a uno sconto in quanto titolari di un diritto sul 30% della rivendita.

Inter: Salernitana e Monza sulle tracce di Pinamonti

Dopo la splendida stagione con la maglia dell’Empoli, Pinamonti è finito sul taccuino di tanti direttori sportivi in Italia. Sulle sue tracce, secondo Di Marzio, anche Salernitana e il neopromossa Monza. Lo scoglio da superare però è la richiesta dell’Inter che per il giovane attaccante vorrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE